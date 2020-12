Mit der „Zett“ Day-Spa-Gutscheine gewinnen

Hätten Sie Lust auf einen entspannten Day Spa in einem tollen Wellnesshotel? Dann sind am Sonntag beim „Zett“- Glückstelefon genau richtig! Dort gibt es nämlich drei Gutscheine für einen Day Spa inklusive Frühstück im Tratterhof – The Mountain Sky Hotel in Meransen zu gewinnen!Der Tratterhof – The Mountain Sky Hotel liegt im sonnenverwöhnten Meransen und bietet einen fantastischen Blick auf die Dolomiten und auf die Bischofsstadt Brixen. Das Thema Wellness wird im Belvita-Hotel Tratterhof großgeschrieben. Gäste können im Wellnessbereich „Monte Silva Spa“ (Wasserwelt mit beheizten Infnity-Pools, Hallenbad, Hot-Whirlpool, Wasserfallund Kältebecken) entspannen. Die Saunalandschaft lockt mit acht Saunen und einer Erlebnissauna mit täglichen Show-Aufgüssen.

som