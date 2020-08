Mit der „Zett“ dem Himmel ganz nah!

Die Stille der Natur, ein wohltuender Saunagang, romantische Momente am knisternden Kaminfeuer: Ein neuer Rückzugsort. Ein einmaliger Kraftort im Südtiroler Bergwald. Mitten in der Natur. Umgeben von Fichten, Lärchen und Tannen. Mit Blick über das Tal und hinauf in die Berge. Die wunderbaren Chalets sind in traditioneller Südtiroler Holzbauweise errichtet. Naturmaterialien wie Holz, Stein, Glas, Lehm, Wolle und Lodenstoffe prägen den edlen alpinen Stil der Chalets.Das von der Sonne gebräunte Altholz und die atmenden Lehmwände strahlen Ruhe und Geborgenheit aus. Die große Sonnenterrasse mit Privatsauna, Hot Tub und Kuschelliegen wird zum „Wohnzimmer an frischer Bergluft“ und zum privaten Spa Erlebnis. Hier genießt der Gast eine wohltuende Massage, ein Bad oder ein Peeling in absoluter Privatsphäre in Ruhe und Geborgenheit.Aber auch das erstklassige Bellavita Spa und alle Leistungen des Alphotel Tyrol****s steht dem Chalet Gast uneingeschränkt zur Verfügung.Ebenso haben Feinschmecker die Wahl. Durch die Tyrol Verwöhnpension Genuss & Service rund um die Uhr: Speisen in der Geselligkeit des Hotels oder ganz privat. Das „g’sunde“ Südtiroler Bergfrühstück wird im Chalet serviert. Wer gerne die Freunde und Familie mit den eigenen Kochkünsten überraschen möchte, dem steht eine top ausgestattete Chalet-Küche zur Verfügung.Das Alphotel Tyrol****s und die neuen Mons Silva Chalets liegen lediglich wenige hundert Meter von der Talstation des Wander- und Skigebiets Ratschings entfernt und sind ganzjährig geöffnet.Ab 4 Übernachtungenundkostenlosserviertmit Blick auf dem Hotelteichzu zweit in der großenin der eigenen Chalet Küche serviertnach Belieben im Chalet: freier Zugang in die 2.300 m² große Wellnessoase vom Alphotel Tyrol bereits am Vormittag des Anreisetages bis am Abend des Abreisetagesdes ChaletsAktivesundvon 0 – 12 Jahren undGeben Sie bitte bei Ihrer Anfrage den Code „Glückstelefon Südtiroler Special“ an, um von diesem Angebot zu profitieren!Mehr Informationen über die neuen Mons Silva Chalets und das Alphotel Tyrol finden Sie auf www.alphotel-tyrol.com oder [email protected]

