Dieses Mal haben Sie die Chance, einen Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen zu gewinnen. Im Paket enthalten sind neben der gemütlichen Unterkunft auch die 3\/4-Pension, die mit kulinarischen Highlights verwöhnt, sowie entspannende Sauna-Highlights, die im Rahmen des November-Specials vom 07.11. bis 08.12.2025 in einem der fünf exklusiven Dolce Vita Hotels im Meraner Land angeboten werden.<BR \/><BR \/>Die Dolce Vita Hotels sind bekannt für ihre Gastfreundschaft, erstklassigen Service und die perfekte Kombination aus Erholung und Genuss. Lassen Sie sich verwöhnen, genießen Sie die wohltuende Atmosphäre und tanken Sie neue Energie – genau das Richtige für eine Auszeit vom Alltag.<BR \/><BR \/><b>So einfach nehmen Sie teil: Lesen Sie am Sonntag den Zett, beantworten Sie die Rätselfrage richtig und senden Sie Ihre Lösung über die Dolomiten-Zett-APP ein. Damit sichern Sie sich die Teilnahme an der großen Verlosung dieses attraktiven Wohlfühlpakets.<\/b><BR \/><BR \/>Nutzen Sie die Gelegenheit, um die angenehmen Herbsttemperaturen zu genießen, durch die malerische Landschaft zu spazieren und sich anschließend im Spa-Bereich eines der <a href="https:\/\/www.dolcevitahotels.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dolce Vita Hotels<\/a> verwöhnen zu lassen. Freuen Sie sich auf unvergessliche Momente voller Erholung und Genuss im Meraner Land!