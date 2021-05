Mit der „Zett“ die Seele baumeln lassen

Lust darauf, endlich einmal so richtig schön auszuspannen? Dann spielen Sie an diesem Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon und gewinnen mit etwas Glück eine Übernachtung inklusive Gourmet-Premium-Halbpension für zwei Personen in der „Suite Meran Lodge“ im „La Maiena Meran Resort“ in Marling Das „La Maiena Meran Resort“ ist der ideale Ort für wahre Genießer und Aktivbegeisterte. Im stilvollen und gemütlichen Ambiente vereinen sich Südtiroler Herzlichkeit mit dem mediterranen Lebensstil für unvergessliche Urlaubsmomente. Angefangen vom hervorragenden Kulinarium des Chefkochs Andreas Schwienbacher und seinem Team, den zahlreichen wohltuenden Behandlungen im Sensa-Spa Beauty & Hair, dem 2.500 m² großen Wellness- und Saunabereich, über das bunte Aktivprogramm, die wohnliche Atmosphäre in den hochwertigen Zimmern & Suiten bis hin zum herzlichen Service des gesamten Teams, fühlt man sich als Gast rundum verwöhnt.Das „La Maiena Meran Resort“ ist übrigens Mitglied der „ Belvita Leading Wellness Hotels Südtirol

