Mit der „Zett“ die Seele baumeln lassen

Lust auf etwas Entspannung vom stressigen Alltag? Dann sind Sie am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon genau richtig! Es gibt nämlich eine Übernachtung für zwei Personen im „Terentnerhof active lifestyle hotel“ www.terentnerhof.com zu gewinnen.Das Vier-Sterne-Superior-Hotel liegt auf dem Hochplateau Terenten und punktet nicht nur mit den inneren Werten: Berge, Wiesen, Weite, die Dolomiten greifbar nah, die Natur vor der Nase – und mit 2285 Sonnenstunden jährlich ist auch der Platz an der Sonne gewiss.Seit Juni 2021 bietet das Hotel außerdem mehr Komfort denn je: In die Liste der neuen Highlights reihen sich neben modernisierten und neuen Wohn-(t)räumen auch die luftige Open-Air-Fitness-Lounge, die aussichtsreiche Event-Sauna, eine feine Panorama-Terrasse und eine neue Tiefgarage mit E-Ladestationen.Aktiv setzt man sich im Vitalpina-Hotel für die Umwelt ein: 95 Prozent aller verwendeten Produkte stammen aus der Region, die Zimmer bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Seit heuer ist das Hotel auch Partner des Klimaneutralitätsbündnisses 2025. Viele Schritte in die richtige Richtung, die zeigen, dass Lifestyle und Umweltschutz gleichermaßen möglich sind.

