Mit der „Zett“ die Seele baumeln lassen!

Das 4-Sterne-Superior Hotel liegt auf dem Hochplateau Terenten und punktet nicht nur mit den inneren Werten: Berge, Wiesen, Weite, die Dolomiten greifbar nah, die Natur vor der Nase und mit den 2.285 Sonnenstunden jährlich (offizielles Sonnensiegel!) ist auch der Platz an der Sonne gewiss.Seit Juni 2021 bietet das Hotel mehr Komfort denn je: In die Liste der neuen Highlights reihen sich neben modernisierten und neuen Wohn(t)räumen, die mit ihren inneren Werten brillieren, auch die luftige, die aussichtsreiche, die feineund die. Ein „Makeover“, das sich sehen lassen kann und auf ganzer Linie geglückt ist.Aktiv setzt man sich imfür die Umwelt ein: 95 % aller verwendeten Produkte stammen aus der Region, die neuen Wohn(t)räume kommen ohne umweltschädliche Stoffe aus und seit heuer ist das Hotel Partner des. Viele Schritte in die richtige Richtung, die außerdem zeigen, dass Lifestyle und Umweltschutz gleichermaßen möglich sind.Die wertvollsten Güter unserer Zeit: Gesundheit und Freiheit. Unsere bisherige Definition von „Freiheit“ dürfte sich in der Zwischenzeit gewandelt haben. Einst der Sitzplatz im Flugzeug mit exotischem Reiseziel, heute der unbeschwerte Ausgang und Bewegung in der freien Natur.Auch Wellness ist nicht „nur“ mehr das Relaxen in der Sauna oder im Panorama-Sky-Pool,Wellness ist auch der Spaziergang in den Wald, die Wanderung durch die bunten Alm- und Kräuterwiesen oder die Tour hinauf in luftige Höhen, ins Gipfelglück.

