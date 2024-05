Mit der „Zett“ duftende Träume erleben

hervorragende Produkteigenschaften,

•

beste Qualität zu einem fairen Preis,

•

Beitrag zum aktiven Umweltschutz.



Geht es Ihnen manchmal auch so? Wenn man uns Menschen zusieht, hat man oft den Eindruck, die Natur gehört uns. In Wirklichkeit sind auch wir nur ein Teil davon. Die Zukunft gehört unseren Kindern. Thermostar versucht daher Müllberge zu vermeiden, wo immer dies möglich ist und hat einen Weg gefunden, der sowohl ökologisch als auch ökonomisch Sinn macht. Thermostar Produkte sind im herkömmlichen Handel nicht erhältlich. Sie besitzen einen sehr hohen Qualitätsstandard mit außergewöhnlichen Garantieleistungen.



Denn Produkte fürs Leben muss man nur einmal kaufen und nur einmal entsorgen!



Am Sonntag die „Zett“ lesen und das Lösungswort des Rätsels per Dolomiten Zett APP einschicken. Schon nehmen Sie an der Verlosung eines Ultraschall-Luftdiffusor in Zirbenholz teil!



Die Thermostar Handels GmbH mit Sitz in Österreich wurde im Jahr 2008 von Experten aus dem Bereich Haushalts- und Reinigungsgeräte gegründet. In Südtirol finden Sie die Vertretung in Villanders. Die Mitarbeiter verfügen über sehr viele Jahre Erfahrung mit den Anforderungen tausender Kunden. Daher können Sie sich beim Kauf unserer Geräte auf folgendes verlassen: