Mit der „Zett“ ein Hochbeet gewinnen!

Das Frühjahr steht fast schon vor der Tür. Also sollte man sich bereits jetzt Gedanken über die nächste Gartensaison machen.Passend dazu gibt es am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon ein Hochbeet „Biohort“ vom Gartenmarkt zu gewinnen.Hochbeete erleichtern den Anbau und maximieren die Ernte. Das „Biohort“-Hochbeet punktet mit intelligentem Design und praktischer Funktionalität. Raffinierte Details machen es zu einem Hingucker. Es passt mit seinen übersichtlichen Maßen in jeden Garten, ist schnell montiert, langlebig und stabil. Produktvielfalt und Kompetenz in 26 Filialen In den landesweit 26 Gartenmarkt-Filialen finden Kunden ein umfangreiches Sortiment für Haus, Hof, Tier und Garten. Dabei können Kunden dank der attraktiven Preise bei gleichzeitig zuverlässiger Qualität gleich doppelt profitieren. Zudem stehen stets freundliche Fachberatung und ein umfangreiches Serviceangebot durch geschulte Mitarbeiter zur Verfügung.

