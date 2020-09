Mit der „Zett“ eine Auszeit im Gletscherhotel gewinnen!

Können Sie es auch kaum erwarten, bis der Spaß im Schnee wieder losgeht? Bis zum Auftakt der Wintersaison ist es aber noch eine lange Zeit...Nicht so im Gletscherskigebiet Schnalstal. Dort können Sie jetzt schon die perfekt präparierten Pisten hinunterschwingen. Und wenn Sie auch noch die oder der Erste auf der Piste sein wollen, dann spielen Sie am Sonntag am besten beim „Zett“-Glückstelefon mit. Es gibt nämlich eine Auszeit im höchstgelegenen Hotel Europas, dem Glacier Hotel Grawand auf 3.212m zu gewinnen – inklusive Halbpension, mit reichhaltigem Frühstück, 4-Gänge-Menü am Abend und Tagesskipass.Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt ein Sprichwort. Und tatsächlich: Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl als Erster auf der Piste zu stehen und über die menschenleeren, bestens präparierten Pisten zu carven, die im sanften Morgenlicht wie ein weißer Zauberteppich vor der traumhaften Bergkulisse glänzen. Als Gast im Glacier Hotel Grawand kommen Sie tagtäglich in den Genuss dieses einzigartigen Erlebnisses. Und das Beste daran: Sie müssen dafür nicht früher aufstehen, sondern können zuvor noch ganz gemütlich ein reichhaltiges Frühstück zu sich nehmen.

som