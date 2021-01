Mit der „Zett“ eine besondere Auszeit gewinnen

Haben Sie Lust auf eine Auszeit im Passeiertal? Dann sind Sie hier genau richtig! Denn beim „Zett“-Glückstelefon gibt es am Sonntag eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Halbpension im Genießer- und Wanderhotel Jägerhof zu gewinnen.Im familiengeführten Hotel in Walten erwartet die Gäste ein Dreiklang aus Sport, Kulinarik und Wellness – und dazu auch noch ein traumhafter Panoramablick. Jetzt im Winter starten die schönsten Schneeschuhtouren und Skitouren gleich vor dem Haus. In einem Kilometer Entfernung befindet sich der Familien-Winterpark „Stockit“ mit Zauberteppich, Rodelmöglichkeiten, Snowtube, Kinder-Skidoo und Langlaufloipe. Wer nach einem herrlich aktiven Tag relaxen möchte, findet dazu in der alpinen Wellnessoase (200 m²) oder im beliebten Outdoor-Whirlpool die idealen Bedingungen. Und am Abend lockt Jägerhofs vielfach ausgezeichnete Genießer-Küche.

vida