Mit der „Zett“ eine entspannte Auszeit genießen

Starten Sie Ihren Tag im Andreus mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und frisch zubereiteten Eierspeisen im Panorama-Restaurant oder auf der Frühstücksdachterrasse. Anschießend genießen Sie den 8.000qm großen Wellnessbereich mit beheizten Pools, Sauna, Aufgüssen und Fitness.Egal ob Sie heiße Sauna-Aufgüsse von echten Profis, beheizte Pools, Auspowern im Fitnesstower oder Yoga im Meditationstempel, Relaxen am Kaminfeuer, Schwimmen in den warmen Pools oder Fitness bevorzugen: In den Andreus-Resorts wird ein Tages-Aufenthalt in jedem Fall zum einmaligen Erlebnis und fühlt sich wie ein verlängertes Wochenende an!In der DOME-Event-Sauna, der größten Event-Sauna im Alpenraum, werden die Aufgüsse zum Erlebnis, zu einem Theaterstück, bei dem die Schwitzzeit wie im Fluge ergeht! Im Andreus sind Profis am Werk: Sarah Niederkofler ist Italienmeisterin 2022 im Showaufguss und zelebriert mit dem Andreus-Team rund um Aufguss-Legende Helli Haller täglich bis zu sechs Show-Aufgüsse! Im Fitness-Tower werden im Rahmen vom kostenlosen Aktiv-Programmes vom sanften Yoga bis schweißtreibenden Fitnesskurse bis 11 Einheiten täglich angeboten. Die Pools sind ganzjährig beheizt und vielzählige Relaxmöglichkeiten warten auf Sie.