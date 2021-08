Mit der „Zett“ eine tolle Auszeit gewinnen

Entspannung pur auf der Seiser Alm erwartet die Gewinnerin oder den Gewinner des Glückstelefons am Sonntag. Denn es gibt zwei Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen in der „Brunelle Seiser Alm Lodge“ www.hotel-brunelle.com zu gewinnen.Familie Scherlin heißt Sie im Hotel Brunelle, inmitten der sanften Wiesenlandschaft der Seiser Alm, zu einer ungestörten Auszeit am Fuße von Lang- und Plattkofel herzlich willkommen. Die geräumigen und neu eingerichteten Zimmer aus natürlichen Materialien wecken sofort ein heimeliges Gefühl. Behaglich wird es auch im weitläufigen Wellnessbereich. Der Wiesen-Spa überzeugt durch sein rustikales und modernes Ambiente. Dank der großzügigen Panoramafenster in der finnischen Sauna ist die Bergwelt zum Greifen nah. Gleiten Sie durch das Salzwasser des Indoor-Pools, schlummern Sie auf vorgeheizten Wasserbetten und gönnen Sie sich nach einem aktiven Tag ein Wellnessbad in der Vitalis-Wanne oder eine wohltuende Massage. Genussreich geht es am Abend weiter. Das Küchenteam zaubert ein Fünf-Gänge-Menü aus heimischen Produkten auf den Tisch und verwöhnt Sie mit traditionellen und kreativen Köstlichkeiten.

