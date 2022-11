Mit der „Zett“ eine tolle Auszeit gewinnen!

Wie wäre es mit etwas Ruhe und Entspannung auf höchstem Niveau? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon und nutzen Sie die Chance, eine Übernachtung für zwei Personen im Hotel Tirolensis in Prissian mit einem „Luxury All Inclusive“-Angebot zu gewinnen.Bekannt ist das Hotel Tirolensis als Adults-friendly-Genießerhotel. Idyllisch liegt es zwischen Burgen und Schlössern, Weinreben und Obstbäumen im Ferienort Prissian/Tisens, nur 15 Fahrminuten von Meran und Bozen entfernt.Seit Kurzem komplettieren eine große Outdoor-Sauna mit Aufgüssen sowie ein neuer XXL-Outdoor-Whirlpool das großzügige Spa-Angebot des beseelten Hauses. Der Großteil der Wohneinheiten ist geschmackvoll renoviert.Gäste können sich auf die herzliche Gastfreundschaft und „die pure Lust am Leben“ freuen, die im Tirolensis bei Manfred, Helga, Catherina, Peter & Vanessa geboten wird.Vom 6. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich das Tirolensis in ein All-inclusive-Genießerhotel. Das bedeutet: mit Frühstücksbuffet, Mittagessen à la carte, Kuchenbuffet am Nachmittag und Vier-Gang-Wahlmenü-Dinner am Abend.