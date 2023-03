Mit der „Zett“ eine Übernachtung für zwei Personen inkl. Gourmet Premium Halbpension im La Maiena Meran Resort in Marling genießen!

Nachdem die Koffer in den luxuriösen und modernen Zimmern abgestellt sind, bleibt nur noch der Schritt auf den Balkon, um das Urlaubsgefühl perfekt zu machen. Vor den Augen der Gäste erstrecken sich die wunderschöne Kurstadt Meran und das Etschtal in all ihrer Pracht, umringt von den majestätischen Bergen. Das ist er, der einzigartige La-Maiena-„Meerblick“.Ausgeschlafen starten die Hotelgäste bei einem ausgewogenen Frühstück mit allerlei gesunden Leckereien in den Tag. Ein gemütlicher Spaziergang oder eine lohnende Wanderung in der Natur rund um das Hotel in Marling bringen Körper, Geist und Seele in Einklang: die glasklare Luft in den Bergen, der atemberaubende Ausblick und die sanfte Bewegung sorgen für ein holistisches Wohlbefinden! Bei einer wohltuenden Massage, entspannenden Bädern und herrlichen Behandlungen im Sensa Sensa Spa Beauty, Hair & Relax genießen die Gäste Wellness vom Allerfeinsten. Das abwechslungsreiche Gourmetdinner und das ansprechende Ambiente im La Maiena Meran Resort runden das perfekte Wellnesserlebnis ab!Neben einer Übernachtung sind noch Day Spa, Frühstück und Abendessen für Externe buchbar, sowie ist täglich auch für Einheimische das Sensa Spa samt Friseur, Massage- und Kosmetikbereich geöffnet.