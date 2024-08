Mit der „Zett“ eine Wellnessauszeit im Meraner Land genießen

Ab 2 Übernachtungen im Doppelzimmer

•

¾ Verwöhnpension mit Frühstücksbuffet, Vitalbuffet am Nachmittag und mehrgängiges Gourmetdinner

•

Hotelhopping: 1 Hotel buchen und 5 Hotels genießen

•

Willkommensgeschenk auf dem Zimmer

•

Verlängerter An- oder Abreisetag mit kostenloser Nutzung der Wellnessanlage

•

Sauna-Highlight: Internationale Sauna-Aufgussweltmeister immer freitags und samstags

•

Für alle Südtiroler: eine Teilkörpermassage pro Zimmer!

Ab 199,00 € pro Person und Nacht



www.dolcevitahotels.com

Die 5 Dolce Vita Hotels im Meraner Land laden Sie ein, die angenehmen Temperaturen des Spätsommers zu genießen und im größten Wellnessbereich Südtirols den Sommer zu verlängern.MEHR Wellness und Genuss im Spätsommer gehen nicht! Denn wer eines der 5 Dolce Vita Hotels im Meraner Land bucht, kann nicht nur die die Gourmet-Restaurants aller Hotels ausprobieren, sondern auch sämtliche Wellnessbereiche, und das ganz ohne Extrakosten! Das ist HOTELHOPPING der Extraklasse und die größte Wellnessoase Südtirols. Es erwarten Sie 5 Sky-Spas mit Bergblick, 38 In- und Outdoor-Pools teilweise mit Thermalwasser, 28 Ruheräume und 32 Saunen.Auch der Herbst in den Dolce Vita Hotels hält einiges für Sie bereit!20.10. – 27.10.2024Ein Genuss der besonderen Art für alle Saunaliebhaber im Herbst! Zusätzlich zum täglichen Saunaprogramm dürfen sich Dolce Vita Gäste während der Sauna Around Woche vom 22. Oktober bis zum 27. Oktober auf abwechslungsreiche Saunaerlebnisse und Entspannungsmomente in allen 5 Dolce Vita Hotels mit internationalen Sauna-Aufguss-Weltmeistern freuen! Heuer heißen wir den amtierenden Sauna-Aufguss-Italienmeister und zweifachen Vize-Weltmeister Michael Niedermair willkommen. Unterstützt wird er von der amtierenden Sauna-Aufguss-Vize-Italienmeisterin und ehemaligen Weltmeisterin Kasia Klajn aus Polen.03.11 – 30.11.2024Spannung bis zum letzten Tag! Buchen Sie das Dolce Vita Roulette November-Special und erfahren Sie erst einen Tag vor Anreise, welches der 5 Luxus-Wellnesshotels Ihr Urlaubszuhause wird. Im Gegenzug sind Ihnen ein absoluter Vorteilspreis und exklusive Highlights sicher.