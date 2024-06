Mit der „Zett“ eine Wohlfühl-Auszeit in Hafling gewinnen

Ort der Ruhe und des Genusses. Eingebettet in die idyllische Naturlandschaft des Haflinger Hochplateaus, widmet sich das Hotel dem Thema Wald. Im einzigartigen waldSPA spiegeln sich die kostbaren Reichtümer der Bergwelt wider, wie hochwertiges Holz und Naturstein. Die Natur und Umgebung stehen im Vordergrund – Heu, Eis und die traumhafte Flora. Zahl-reiche Saunen und Ruheräume laden zur Entschleunigung ein, während der Indoor-, Infinity Outdoorpool und die Whirlpools für Entspannung sorgen. Der Naturbadeteich mit seinem erfrischenden Bergquellwasser bietet wohltuende Erholung. Tiefenentspannung finden Sie in der WaldBeauty, wo Behandlungen Ihr Wohlbefinden steigern.Kulinarischen Genuss bietet das Restaurant des Hotels. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche offen. Am Nachmittag verwöhnt das Hotel Viktoria seine Gäste mit einem kleinen, feinen Snack, um den kleinen Hunger bis zum Abend zu stillen. Das Highlight für Ihren Gaumen ist das qualitativ hochwertige und abwechslungsreiche Abendmenü. Geschmacksexplosionen in Kombination mit exzellentem Service sind unser Erfolgsfaktor. Den perfekten Abschluss eines unvergesslichen Tages finden Sie an der Hotelbar mit unvergesslichen Cocktails und Digestifs.