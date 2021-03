Mit der „Zett“ einen Frühlingsgruß gewinnen

Vom Frühling bis in den Herbst: Solange es draußen nicht friert, schmücken Geranien Balkone und Höfe und erfreuen Einheimische und Gäste. In Herrgottswinkeln der Bauernstuben sowie bei Wegkreuzen blüht die rote Geranie und ist ein Zeichen der Heimatliebe und des Glaubens.Die Geranie zählt in Südtirol seit Jahren zum floralen Bestseller – mit einer bewegten und spannenden Vergangenheit. Die Reise ging von Südafrika nach Europa: Im 18. Jahrhundert landeten die Geranien in botanischen Gärten und ab Anfang des 19. Jahrhundert holten sich immer mehr städtische Patrizier die Pflanze in den Garten und in die Stube.Und auch heute noch stehen hierzulande zahllose Balkone vor lauter Blüten buchstäblich in Flammen. Bei der Festtagstracht tragen Männer am Hut eine „Brennende Liab“, und die Frauentracht wird am Knoten des Schurzbandes mit dieser Blume geschmückt. Liebe, Freundschaft, Traurigkeit, die Glut der Gefühle, die brennende Unschuld, das Heimweh, die tiefe Verwurzelung, die Familie, zum Muttertag oder zur Geburt: Mit einer „Brennenden Liab“ – dieser wunderbaren Blume – kann man zu zahlreichen Anlässen große Freude bereiten. Deshalb werden dieses Mal beim „Zett“-Glückstelefon drei Dreier-Blumenkisten mit roten Geranien der Gärtnerei Schullian verlost.

vida