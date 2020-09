Mit der „Zett“ einen gratis Wellnessurlaub im Naturhotel Leitlhof genießen!

Abschalten, ausspannen, Natur genießen. Im Naturhotel Leitlhof in Innichen können Sie die Ruhe des Waldes spüren und dabei Kraft und Energie tanken. Hier, am Fuße des majestätischen Felsen des Haunold, gibt die Natur den Ton an. Das nachhaltige und energiepositive Hotel liegt ca. 10 Gehminuten vom Dorfzentrum entfernt an einem sonnigen Hang oberhalb der Ortschaft Innichen im Hochpustertal und ist ein optimaler Ausgangspunkt für erlebnisreiche Wanderungen und Touren.Die imposantesten Gebirgszüge der Welt erwarten Sie beim Aktivurlaub in den Sextener Dolomiten mit ihrer charakteristischen Schönheit. Genießen Sie den Panoramablick direkt vom Leitlhof aus oder entdecken Sie die Umgebung bei Wanderungen oder auch Radtouren abseits der üblichen Pfade.Zur Belohnung lockt ein Sprung in den hauseigenen Infinity-Pool. Hier können Sie Schwimmzüge mit Blick auf den mächtigen Hausberg Haunold machen, in der Sauna belebende Kräuteraufgüsse oder im SPA natürlich pflegende Kosmetikbehandlungen genießen. Hier gibt die Natur den Ton an.Das spiegelt sich nicht nur im einzigartigen und naturbewussten Wohlfühlambiente des Hotels wieder, sondern auch auf den mit Liebe zubereiteten Gerichten von unserem Küchenchef Marcus Auer.Hofeigenes Gemüse und Rindfleisch aus eigener Zucht sowie Lebensmittel von lokalen Produzenten stehen hier täglich auf dem Menü.Regionalität und Nachhaltigkeit zeichnen nicht nur die Küche aus, sondern sind seit langem in der Unternehmensphilosophie des Leitlhofs fest verankert. So wird etwa thermische Energie und Ökostrom im hoteleigenen Heizkraftwerk weitgehend klimaneutral erzeugt.Zudem besticht das Naturhotel mit durchdachter Architektur, viel Licht und Natürlichkeit in jedem Raum: Die Zimmer im Leitlhof verbinden ausgesuchten Luxus und Komfort. Hinzu kommt der feine Duft nach Zirbe, der jeden Gast begrüßt und das ganze Haus erfüllt.

