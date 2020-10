Mit der „Zett“ einen Kurzurlaub zum Wohlfühlen gewinnen!

Vor dem langen Winter noch einmal richtig Kraft tanken und genüsslich entspannen: Das kann die Gewinnerin oder der Gewinner des „Zett“-Glückstelefons an diesem Wochenende. Denn es gibt eine Übernachtung für zwei Personen in der „Junior Suite Seespitz“ inklusive ¾ Verwöhnpension im Stroblhof im Passeiertal zu gewinnen.Das Stroblhof Active Family SPA Resort befindet sich im Dorfzentrum von St. Leonhard im Passeiertal und ist ein modernes und bodenständiges Refugium zum Wohlfühlen. Auf die Gäste warten 700 m² beheizte Wasserflächen, aufgeteilt in fünf Pools, dabei gibt es sowohl Familien- als auch Erwachsenen-Pools. Ein besonderer Ort der Entspannung sind die zahlreichen Saunen des Hotels, wo täglich Aufgussevents stattfinden. Ein Highlight ist der hoteleigene Reiterhof mit Reitschule und geführten Ausritten, sowie zwei Sandtennisplätze. Die Siguna-Spa-Abteilung – mit traditionellen Südtiroler Behandlungen und innovativen Körperbehandlungen – rundet das Wellnessangebot ab. Südtiroler Tradition, herzliche Gastfreundschaft, professioneller Service und das moderne Ambiente des Hauses sorgen für eine perfekte Auszeit im schönen Passeiertal.

