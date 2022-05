Mit der „Zett“ einen Mähroboter gewinnen!

Wer am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mitspielt, kann einen modernen Mähroboter vom Gartenmarkt gewinnen.

Sie möchten den Mähroboter vom Gartenmarkt gewinnen? Mitspielen ist ganz einfach – und vor allem kostenlos! Lösen Sie das Rätsel am Sonntag in der „Zett“ und schicken Sie das Lösungswort und die notwendigen Daten per „Dolomiten & Zett“-App ein. - Foto: © Shutterstock, Gartenmarkt