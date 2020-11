Mit der „Zett“ einen Shopping-Gutschein gewinnen

Erleben Sie den weihnachtlichen Charme Sterzings: Lichterketten tauchen den Zwölferturm und die Straßen der Altstadt bei anbrechender Dunkelheit in warmes Licht. Erker, Treppen und Lauben, die die historische Innenstadt säumen, machen einen weihnachtlichen Einkaufsbummel in der nördlichsten Stadt Südtirols zu einem besonderen Erlebnis.Nicht umsonst gilt Sterzing seit Jahrhunderten als eine der schönsten Einkaufsstraßen Europas. Von italienischer Designermode, über bäuerliches Tiroler Handwerk, bis hin zu kulinarischen Hochgenüssen – in Sterzing und seiner Umgebung finden Sie ein vielseitiges Angebot in allen Sparten.Noch keine Idee für ein passendes Weihnachtsgeschenk für Familie, Freunde, Mitarbeiter oder Kunden? Die Einkaufsgutscheine können in über 100 Geschäften, Bars und Restaurants, die Mitglied der Tourismusgenossenschaft Sterzing–Pfitsch–Freienfeld sind, sowie beim Ski- und Freizeitberg Rosskopf und im Hallen- und Freibad Balneum eingelöst werden.Nicht nur zu Weihnachten gehen Sie mit dem Sterzinger Einkaufsgutschein auf Nummer sicher. Ob zum Geburtstag, zum Jubiläum, zur Hochzeit oder zum Ruhestand – mit einem Gutschein für Einkaufs- und Genussmomente in der Stadt Sterzing haben Sie für jeden Anlass das passende Geschenk – und unterstützen gleichzeitig die heimische Wirtschaft in einer schwierigen Zeit. Die Einkaufsgutscheine sind in der Tourist-Info am Stadtplatz von Sterzing und in den Wipptaler Raiffeisenkassen erhältlich. Infos unter www.sterzing.com

