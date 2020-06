Mit der „Zett“ einen Tag auf 2 Rädern genießen!

Wer in Südtirol ans Radfahren denkt, kommt am Namen Papin Sport nur schwer vorbei. 15.000 Fahrräder und E-Bikes stehen an den 35 Verleihstellen des Unternehmens südtirolweit bereit – von Reschen bis Innichen. Für packende Erlebnisse in Bewegung – egal ob allein, zu zweit oder als Familie.