Mit der „Zett“ einen Wellnesstag genießen!

Im Hotel Winkler trifft luxuriöses Design auf alpine Gemütlichkeit, einzigartige Premium-Leistungen auf herzliche Gastfreundschaft. Außergewöhnlich, aber dennoch ganz selbstverständlich sind die Qualität und die Services, die Ihnen in diesem Designhotel mitten in der Natur geboten werden. Egal, ob Premium-Wellness-, Aktiv-, Genuss- oder Familienurlaub – im Hotel Winkler werden alle Urlaubsträume wahr. Sie zu verwöhnen, das ist seit vielen Jahren unsere Leidenschaft.Luxus pur erwartet Sie in der grandiosen Wellnessanlage des Hotel Winkler. Die großen Fensterfronten des Premium Spa geben den Blick auf die Almen und Berge des Pustertales frei. Nirgendwo kann man stilvoller abtauchen als in diesem einzigartigen Spa-Bereich mit 500 m2 Wasseroberfläche, aufgeteilt auf sechs Pools, darunter der luxuriöse Panoramapool (17 x 7 m, 30 °C), der neue Outdoor Infinity Pool (25 x 8 m, 35 °C) und der Sole-Whirlpool. Im Panorama-Ruheraum mit seinen exklusiven Kuschelnestern und Ruhekojen schweifen die Gedanken und der Blick in die Ferne. Genießen Sie den Luxus der Stille im exklusiven Spa nur für Erwachsene mit seiner einzigartigen Ausstattung für unvergessliche Wohlfühlmomente und freuen Sie sich auf bis zu sechs Saunaaufgüsse am Tag.Der Service für Familien im Hotel Winkler ist erstklassig. Hier weiß man genau, was Kinder und Jugendliche im Urlaub glücklich macht. Die Jüngeren sind vom eigenen Kinderbuffet und dem Kinderpool begeistert. Für Teenager bieten die 150 Quadratmeter große Fun-Sport-Turnhalle sowie die Indoor-Kletter- und Boulderwand mit modernen Sicherungssystemen spannende Action.Eine weitere Besonderheit sind die wöchentlichen Aktivprogramme mit den hauseigenen Wander- und Bike-Guides. Für sportliche Individualisten steht ein privater Bikeguide zur Verfügung, der die Sportler exklusiv zu traumhaften Touren in der Region begleitet.

