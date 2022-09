Mit der „Zett“ Einkauf bei Athesia gewinnen!

Lesen – Schreiben – Schenken: Dieses Motto beschreibt die vielseitigen Produkte der Athesia-Filialen in Südtirol sehr treffend. Wer einen der drei 50-Euro-Gutscheine von Athesia gewinnen möchte, muss nur am Sonntag beim Glückstelefon mitspielen und etwas Glück haben.Bücher, Büroartikel und Geschenke Kinderbücher, Sachbücher, Romane sowie andere Bücher in deutscher oder in italienischer Sprache, Schreibwaren, Schul- und Büroartikel oder einfach ein originelles Geschenk – all das finden Sie in den vielseitigen Athesia-Filialen. Zudem lohnt sich auch ein Blick auf die Internetseite oder ein Besuch bei Athesia Buch auf Facebook oder Instagram.