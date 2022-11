Mit der „Zett“ Einkaufsgutscheine gewinnen!

Haben Sie mal wieder Lust auf Shopping? Dann sind Sie am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon genau richtig! Es gibt nämlich vier Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 Euro für ein Shopping-Erlebnis in Neumarkt zu gewinnen. Bereitgestellt werden die Gutscheine von „Neumarkt Marketing“.Neumarkt hat seinen authentischen Charme bewahrt, weit weg von der Hektik anderer touristischer Hotspots. Die historischen Ansitze und die Lauben laden dazu ein, in Ruhe ein Glas Blauburgunder zu genießen und in der Fußgängerzone zu flanieren. In Neumarkt finden Besucher eine Vielzahl an Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistern, die den Ort beleben und auch für Shopping-Begeisterte allerhand zu bieten haben. Dabei wird vor allem auf den Handel mit nachhaltigen Produkten viel Wert gelegt, unter anderem beim alljährlichen Biomarkt im Herbst. Lassen Sie sich Gastronomie und Shopping in Neumarkt, zwischen alten Mauern und lauschigen Innenhöfen, nicht entgehen! Die Liste aller teilnehmenden Betriebe gibt's unter www.neumarkt-egna.it/ betriebe.