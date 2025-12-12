<BR \/> <a href="https:\/\/www.dasgrosselos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit etwas Glück können Sie bald<\/a> nach Herzenslust in den vielfältigen Geschäften stöbern – perfekt für kleine Wünsche, besondere Geschenke oder Alltägliches, das Freude macht.<BR \/><BR \/>- Regional genießen – gültig bei zahlreichen teilnehmenden Betrieben in Eppan & Kaltern<BR \/>- Fünffache Gewinnchance – insgesamt 5 Gutscheine im Wert von je 50 Euro<BR \/>- Lokale Vielfalt erleben – von Mode über Genuss bis hin zu Dienstleistung<BR \/><b><BR \/>So nehmen Sie teil:<\/b><BR \/><b>Lesen Sie am Sonntag die „Zett“, lösen Sie die Rätselfrage und senden Sie das Lösungswort per Dolomiten\/Zett APP ein. Schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Viel Glück!<\/b>