Mit der „Zett“ erholsame Auszeit gewinnen

Lust auf eine erholsame Auszeit? Dann sind Sie hier genau richtig!Beim „Zett“-Glückstelefon gibt es am Sonntag nämlich zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Gourmethalbpension im „Schenna Resort“ oberhalb von Meran zu gewinnen.Das „Schenna Resort“ liegt in herrlicher Panoramalage am Sonnenhang über den Dächern der Kurstadt Meran. Genuss und Wohlbefinden stehen hier an erster Stelle. Die Gäste erwarten unter anderem kuschelige Zimmer und Suiten, moderne, heimelige Aufenthaltsbereiche, ein Family-Pool, Wasserrutschen, ein großzügiger „Adults-only-Spa“ und viele verwöhnende Wohlfühlbehandlungen.Das abwechslungsreiche „Mind & Soul“-Programm mit Yoga, Meditation, Pilates und vielem mehr unterstützt die Gäste dabei, neue Kraft und Lebensfreude zu tanken. Zudem gehören im „Schenna Resort“ ausgezeichnetes Essen und Wein ganz nah zusammen. So lässt es sich etwa bei einem entspannten Frühstück auf der Panoramaterrasse wunderbar in den Tag starten. Abends verwöhnt der Küchenchef die Gäste mit abwechslungsreichen Fünf-Gänge-Menüs.

