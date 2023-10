Mit der „Zett Erlebnisurlaub genießen“

Aufregend anders! Wellness ist was für Langweiler? Das gilt nicht im Gassenhof – da machen sogar Wellnessmuffel große Augen. Denn aufregender geht es kaum: Der Gassenhof entführt seine Gäste bis in die tiefsten Winkel des Erlebnisorts. Neben dem urigen Gassenbadl gibt es ein weiteres Highlight: die Gassenloge. Doch bevor man sich in die Fluten des 20 Meter langen Infinity-Pools wirft, die Gegenstromanlage und den Hot Whirlpool genießt oder ordentlich Dampf im Saunabereich ablässt, genießt man am besten einen selbstgebrannten Gin in guter Gesellschaft. Gastgeber und Hausherr Manfred kümmert sich selbst um diese besonderen Genussmomente. Mit wahrer Passion brennt er einzigartige Schnäpse in der hauseigenen Brennerei, in deren Herstellungsprozess er Sie gerne einführt und Ihnen interessante Details über die Kunst der Schnapsbrennerei verrät. Denn auch das ist Wellness – Wellness vom Feinsten.Weitere Informationen:Erlebnisort Gassenhof****sUntere Gasse 1339040 Ridnaun0039 0472 656209www.gassenhof.com