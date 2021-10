Mit der „Zett“ Kurzurlaub gewinnen!

Haben Sie Lust auf eine entspannende Auszeit zu zweit? Dann spielen am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mit und gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Vier-Sterne-Hotel Jaufentalerhof.Natur spüren, die Seele baumeln lassen, sich selbst neu entdecken, frische Luft und Kraft tanken: All das können Gäste im Jaufental, fernab von Hektik. „Slow Seasons“ lautet das Motto. Das Wanderhotel Jaufentalerhof erstrahlt im neuen Glanz: So sind etwa die Suiten und Tiroler-Zimmer mit großen, hellen Fensterfronten ausgestattet. Heimische Materialien schaffen einladende, helle Wohnräume, in denen es sich gut entspannen lässt. In der „BergWellness“ verwöhnt Kräuterexpertin Veronika mit Massagen nach M. Huber und mit Naturkosmetik. Außerdem lockt natürlich die „wanderbare“ Umgebung rund um das Hotel, wobei die Gastgeber geführte Wander- bzw. Bergtouren anbieten. Mit allen Sinnen verwöhnt werden die Gäste auch von der Küche des Hauses. Küchenchef Florian Pichler und sein Team sorgen für Geschmackserlebnisse auf Gourmetniveau.

