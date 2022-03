Mit der „Zett“ Gutscheine für E-Bike-Tour gewinnen!

Langsam aber sicher locken wärmere Temperaturen wieder ins Freie! Was wäre da willkommener als ein Gutschein für eine E-Bike-Tour zu zweit? Die „Zett“ verlost am Sonntag insgesamt fünf Gutscheine von „ Papin Sport “ für die Tagesmiete von je zwei E-Bikes.Aufsteigen und den Alltag ablegen: Mit den Verleihrädern des Marktführers „Papin Sport“ ist das kein Problem. 15.000 Fahrräder und E-Bikes für jeden Anspruch stehen an den 35 Verleihstellen des Unternehmens südtirolweit bereit – von Reschen bis Innichen.Mit der neuen Fahrradsaison, die ab Ostern starten wird, verstärkt „Papin Sport“ zudem seine Präsenz im Eisack- und Wipptal mit je einem neuen Verleihpunkt in Brixen und Sterzing. Über Südtirol hinaus ist der Verleihspezialist auch in Belluno, am Gardasee, in Osttirol und in Kärnten aktiv.Mehr als vier Jahrzehnte ist es her, seit die Innichner Familie Schmidhofer mit dem Verleihgeschäft begann. Der Hauptantrieb von Firmengründer Karl Fritz Schmidhofer war damals, den Mitarbeitern, die im Winter im Skiverleih arbeiteten, auch den Sommer über eine interessante Beschäftigung bieten zu können. Thomas Schmidhofer führt heute den Betrieb in zweiter Generation weiter, gemeinsam mit dem fachkundigen und motivierten Team am Hauptsitz und in den Verleihstellen.

