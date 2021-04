Mit der „Zett“ Gutscheine für Sportmode gewinnen

Der Frühling ist endlich da – und die Lust ist groß, sich sportlich zu betätigen. Wer jetzt aber spazieren, wandern, laufen oder in die Pedale treten möchte, braucht auch die passende Kleidung dazu. Beim „Zett“-Glückstelefon am Sonntag gibt es deshalb acht Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro für das Geschäft „Outfit Sport Mode“ in Bruneck zu gewinnen. „Outfit Sport Mode“ in Bruneck hat sich im Laufe der Jahre einen bedeutenden Namen im Bereich Freizeit-, Outdoor- und Ski-Bekleidung gemacht. Aber auch Radfahrer kommen im Geschäft voll auf ihre Kosten. Ob Rennrad, Mountainbike oder Downhill – bei „Outfit Sport Mode“ wird jeder fündig. Groß und Klein finden eine große Auswahl an Radbekleidung und Accessoires namhafter Hersteller wie etwa Maloja, Scott, Poc und Fox. Weitere starke Marken bei „Outfit Sport Mode“ sind Ortovox, Dynafit, Peak Performance, Nike, Fila, Adidas, Picture Organic, Levi's, TimeZone, Cape Horn, J.Lindeberg und viele mehr.

