Das Familienunternehmen wurde 1946 von Gottfried Roner gegründet und wird heute in der 3.Generation geführt. Die <a href="https:\/\/www.roner.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Brennerei Roner<\/a> steht neben dem Aushängeprodukt Williams und exzellenten Fruchtdestillaten für hochwertige Grappas und spannende Innovationen wie Gin und Rum.<BR \/><BR \/>Genießen Sie die Vielfalt Südtirols und tauchen Sie ein in die Faszination der Destillationskunst! <BR \/><BR \/><b>Roner Store und Bar in Tramin<\/b><BR \/>Im Roner Shop in Tramin finden Sie neben der gesamten Produktpalette auch einige wahre Kostbarkeiten aus dem Hause Roner. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Weine vom Weingut Ritterhof und einige Südtiroler Spezialitäten zu erwerben. Unser freundliches und kompetentes Team unterstützt Sie gerne bei allen Fragen rund um die Spirituosenwelt.<BR \/><b><BR \/>Spielen Sie mit und senden Sie das richtige Lösungswort per Dolomiten Zett App am Sonntag ein. Viel Glück!<\/b>