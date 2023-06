Mit der „Zett“ Käsespezialitäten genießen

Die Sennerei Drei Zinnen – Schaukäserei in Toblach ist eine Genossenschaft und verarbeitet bereits seit über 138 Jahren die produzierte Milch der Hochpustertaler Bergbauern. Tagtäglich werden frühmorgens rund 35.000 Liter kostbare Milch von ca. 2.500 Kühen eingesammelt und zur Veredelung in die Sennerei gebracht, wo Käse aus Heumilch, Butter, Ricotta und Sahne daraus produziert werden und natürlich Heumilch zu Frischmilch abgepackt wird. Die Schaukäserei bietet die Möglichkeit, die Verarbeitung und Veredelung der Milch mitzuverfolgen und einen Einblick in die Kunst der Käseherstellung zu erhalten. Auch auf einen Blick in den Reifekeller werden Sie eingeladen, wo unzählige Käselaibe gelagert und gepflegt werden, bis sie ihren einzig artigen Geschmack vollendet haben. Nach der Besichtigung dürfen die hauseigenen Produkte gerne im angeschlossenen Geschäft verkostet und gekauft werden.Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, kann an unserem Gewinnspiel teilnehmen.Die Gutscheine sind einlösbar in der Käserei Toblach!