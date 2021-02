Mit der „Zett“ Kinderwelt-Gutscheine gewinnen

Die Schwangerschaft ist eine unvergessliche Zeit. Natürlich darf dabei die Erstausstattung für das Baby und für die werdenden Eltern nicht fehlen. Aber auch später gibt es vieles, was die Kleinen brauchen – oder sich wünschen.Da käme doch ein kleiner „Babybonus“ in Gutscheinform gerade recht! Mit etwas Glück gewinnen Sie am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon einen von fünf Gutscheinen im Wert von je 50 Euro für einen Einkauf im Babyfachgeschäft „Kinderwelt“ in Tscherms oder Percha www.kinderwelt.bz. Ganz nach dem Motto „Fast ein Grund schwanger zu werden“ wird im Hauptsitz der Kinderwelt in Tscherms sowie in der Filiale in Percha alles geboten, was werdende Mütter, Eltern und das Kind benötigen. Egal ob Schnuller, Babymöbel, Umstandsmode, Spielzeug, Autositze oder Kinderwägen – das Babyfachgeschäft bietet auf zwei Etagen sowohl hochwertige Markenartikel zum günstigen Preis als auch preisaktive Produkte.Seit mehr als 15 Jahren bietet das Geschäft in Tscherms ein riesiges Sortiment an sorgfältig ausgewählten Produkten an. Um den Kunden auch im Pustertal eine riesige Auswahl zu bieten, wurde die dortige Filiale in Percha um das Dreifache vergrößert.

vida