Mit der „Zett“ Kino-Spaß für die ganze Familie gewinnen

Endlich wieder Kinozeit. Da freut sich Klein und Groß, denn im Cineplexx in Bozen und im Cineplexx im Algo in Algund läuft bestimmt für jeden ein passender Film. Ob Action oder Romantik, ob Komödie oder Horrorfilm, die Cineplexx Gift Card kann zum Erwerb von jeglichen Kinokarten und Produkten im Buffetbereich im Cineplexx BOZEN und im Cineplexx ALGO eingelöst werden. Diese Mal haben sechs Zett-Leser die Möglichkeit eine Cineplexx Gift Card im Wert von 50 € zu gewinnen. Einfach am Sonntag „Zett“ lesen, das Lösungswort über die „Dolomiten/Zett“ APP einsenden und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!

fa