Mit der „Zett“ kräftig in die Pedale treten

Die Radsaison läuft auf vollen Touren – und einmal mehr ist jetzt die Gelegenheit, sich einen neuen „Drahtesel“ zu leisten. Zumal letzterer Begriff in Zeiten von E-Bikes & Co eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Siehe das umfangreiche Sortiment in Helly's Bike Shop am Rathausring von Neumarkt.Im Vorjahr hat der junge und dynamische Eigentümer Helmut Flor den Betrieb von Roberto Mich übernommen, nachdem dieser das Geschäft über 30 Jahre lang aufgebaut hatte. Zuvor hatten sie in den vergangenen 13 Jahren das Geschäft auch gemeinsam geführt, nun also ist Helmut Flor seit eineinhalb Jahren selbstständig. Hauptaugenmerk in Helly's Bike Shop liegt auf Mountainbikes, E-Bikes und Kinderrädern, ebenso wie Citybikes und so manche Rennräder und selbstverständlich auch der Service bzw. Reparaturen sowie Verkauf von Zubehör gehören zur Angebotspalette. Klein, aber fein ist dabei das Motto. Daher laufen die Planungen, in nächster Zeit ein größeres Lokal anzumieten und mindestens ein/zwei neue Mitarbeiter anzustellen.

