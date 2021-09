Mit der „Zett“ Luxus-Auszeit gewinnen!

Sehnen Sie sich nach einer Auszeit mit viel Entspannung und vorzüglichem Essen? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Gourmet-Halbpension im Quellenhof Luxury Resort Passeier.Einfach atemberaubend Der Quellenhof, das weitum bekannte 5-Sterne-Wellness-, Sport- und Freizeitparadies, liegt im Passeiertal, eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern. Freundlichkeit und Einsatz aller Mitarbeiter und der Familie Dorfer werden täglich gelebt und sorgen für ein angenehmes Flair. Ruhe und Entspannung finden die Gäste in der atemberaubenden, mehr als 10.500 Quadratmeter großen Wellnesslandschaft. Die Wellness- & SPA-Welten des 5-Sterne-Resorts sind einzigartig im Alpenraum und mehrfach prämiert.Neben einer großen Vielfalt an Saunen und Pools bietet das Resort auch getrennte Wellnessbereiche für Ruhesuchende („adults only“) und für Familien. Letztere genießen viel Badespaß im gigantischen „Acqua-Family-Parc“ mit Rutschen, einem Piratenschiff, Strömungskanal sowie Innen- und Außenpool.Neu seit April 2021 – der neue „Rooftop-SPA“ (i.B. oben) mit Glas-Infinitypool, Finnischer Panoramasauna und kuscheligem Relaxbereich für Erwachsene! Das Quellenhof-Küchenteam begleitet die Gäste im Rahmen der Gourmet-Halbpension mit Gaumenfreuden der Sonderklasse. Genießen Sie kulinarische Meisterleistungen in den diversen Restaurants im Resort Quellenhof.

