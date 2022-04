Mit der „Zett“ Luxus-Auszeit gewinnen!

Foto: © Benjamin Pfitscher

Wer am Ostersonntag oder Ostermontag (die „Zett“ ist dieses Mal nämlich an diesen beiden Tagen erhältlich) beim „Zett“-Glückstelefon mitspielt, kann sich genau diesen Traum erfüllen – denn es gibt eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück und Luxus-Day-Spa in den Andreus Resorts im Passeiertal zu gewinnen! Sehnsucht: Abschalten von allem, was mit „home“ zu tun hat. Wellness, Sport, Erholung, Luftveränderung, andere nette Menschen treffen.Ab in die familiengeführten Andreus Resorts – mit den drei Häusern (Fünf-Sterne-Hotel Andreus, Golf Lodge, Vier-Sterne-Hotel Sonnenalm). Das Andreus punktet etwa mit der direkten Lage am Golfplatz, fünf Tennis-Sandplätzen, Fitness-Tower, Aktiv-Fitnessprogramm und 13.000 Quadratmetern Wellness & Spa. Auf die Gäste wartet außerdem die 2000 Quadratmeter große Sauna-Welt mit der neuen Event-Dome-Sauna – der größten im Alpenraum – und täglich bis zu sechs Aufgüssen von Aufguss-Weltmeister Helli Haller und seinem Team. Ebenso herausragend: die kulinarischen „Explosionen“, die jedem Gaumen schmeicheln.