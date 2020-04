Mit der „Zett“ Luxus-Day-Spa für zwei genießen!

Ein reichhaltiges Vital-Frühstück, eine Wellnessoase mit verschiedensten Saunen und beheizten Indoor-Outdoorpools und zum Abschluss ein köstliches Gourmet-Dinner – all das bietet ein DAY SPA in den Andreus Resorts.Die Golf Lodge Andreus lädt -ausschließlich Erwachsene- zum Entspannen ein. Das kleine und luxuriöse Resort bietet einen spektakulären Blick auf die Passeirer Bergwelt, besonders die Rooftop Area mit Salzwasser Infinitypool, Finnischer Sauna und gemütlicher Sonnenterrasse lassen die Zeit vergessen.Wer es lieber sportlich mag, der findet im neuen Fintess & Energy Tower des Andreus garantiert alles, was das Sportlerherz begehrt. Garantiert ins Schwitzen bringt Sie der Sauna-Aufguss-Weltmeister Helli und sein Team mit verschiedensten Aufgüssen in der 2000 qm Sauna World – da heißt es dann einfach mal „Gut Schwitz!“.Im Panoramarestaurant mit Blick über die Passeirer Berge klingt ihr Wellness Tag mit einem köstlichen Mix aus mediterraner Küche und Sudtiroler Spezialitäten aus. Ein garantiert guter Tag!

