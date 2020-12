Mit der „Zett“ Luxus-Kurzurlaub gewinnen

Haben Sie Lust auf zwei Tage Entschleunigung im Lüsnertal? Dann machen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon! Denn es gibt zwei Übernachtungen inklusive ¾-Pension in der Zirmsuite im Naturhotel Lüsnerhof zu gewinnen – inklusive Nutzung der „naturellness®Spa“ und geführter Schneeschuhwanderung auf der Lüsneralm.Idyllisch auf 1.100 Metern gelegen, bietet das Naturhotel Lüsnerhof die ideale Kulisse für naturnahe Entspannung. So lässt der einmalige „naturellness®Spa“ mit seiner weitläufigen Waldbad-Promenade die wohltuende Kraft der Natur erleben. In diesem Spa gibt es diverse Wasserwelten, zwei Badehäuser mit Soleschwebegrotte, eine Schwitzhöhle am Waldrand, die Infrarotgondel, einen Solepavillon und einen Kneipp-Wasserfall. Besonders am Herzen liegt der Gastgeberfamilie Hinteregger das Thema Nachhaltigkeit, sei es bei der Gestaltung der Suiten oder in der regional-biologischen Naturkuchl.

