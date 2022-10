Mit der „Zett“ Miss- Wahl-Tickets gewinnen!

Es ist einer der glamourösesten Abende des Jahres in Südtirol: der Abend, an dem die neue Miss Südtirol gekürt wird.Die prunkvolle Veranstaltung, die von der Sonntagszeitung „ Zett “ alljährlich organisiert wird, findet in diesem Jahr am Samstag, 22. Oktober, im Kursaal von Meran statt – also in knapp zwei Wochen.Wer diesen Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mitspielt, kann zwei Karten für den großen Finalabend gewinnen. Insgesamt werden zwei solcher Pakete für je zwei Personen verlost.Bei mehreren Modeausgängen flanieren die 17 Miss-Südtirol-Finalistinnen über den Laufsteg. Und auch beim persönlichen Vorstellungs-Interview versuchen die Kandidatinnen, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen.Seien Sie live dabei, wenn die Nachfolgerin von Julia Kaserbacher gekürt wird, und erleben Sie tolle Kandidatinnen, trendige Mode, spannende Showeinlagen und die unbeschreibliche Atmosphäre des wohl schönsten Events des Jahres.