Mit der „Zett“ ON-Laufschuhe gewinnen!

Das Sportfachgeschäft „Sport Corones“ in Mitterolang betreut mit viel Engagement und Kompetenz die zahlreichen Stammkunden aus nah und fern. Als Familienbetrieb in den letzten 35 Jahren aufgebaut, wird „Sport Corones“ in den Bereichen Sport, Freizeit und Outdoor von Erwachsenen und Kindern sehr geschätzt.Seit 6 Jahren hat „Sport Corones“ sich auf die Schweizer Erfolgsmarke „ON-Running“ spezialisiert. ON-Schuhe sind superleicht, überzeugen mit unglaublichem Tragekomfort und exklusiven Design und sind damit ideale Begleiter für Sport, Freizeit und Arbeit. Mit über 50 verschiedenen Farben und Modellen bietet „Sport Corones“ eine konkurrenzlose Auswahl. Ganz neu gibt es jetzt auch die technische ON-Performance-Bekleidung zur Perfektionierung des Outfits.Lesen Sie am Sonntag die „Zett“ und schicken Sie uns die Lösung des Rätsels per Dolomiten-Zett-APP und gewinnen mit etwas Glück eines von fünf Paar ON-Laufschuhen, Model „Cloud“ mit freier Farb- und Größenwahl, im Wert von 139,95 Euro.

som