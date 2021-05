Mit der „Zett“ Outdoor-Schuhe gewinnen

Raus in die Natur – und endlich wieder ein bisschen Freiheit genießen: Wer das tun möchte, braucht dazu die richtigen Schuhe. Beim Glückstelefon am Sonntag gibt es, passend dazu, drei Paare Lauf- oder Trailschuhe von S.Brugger zu gewinnen.S.Brugger ist ein lokales Schuhgeschäft, welches seit über 50 Jahren von Familie Brugger mit Leidenschaft geführt wird. Das Team besteht aus vielen langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche die Philosophie und die Begeisterung für die Welt der Schuhe mittragen und mitleben. Schuhe Brugger hat sich über viele Jahre im Kinder-, Erwachsenen-, Orthopädie- und Sportbereich spezialisiert.S.Brugger bietet außerdem – dank der hauseigenen Werkstatt und Orthopädie – Reparaturen und Maßanfertigungen von Einlagen und Schuhen an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten gerne unverbindlich in allen Angelegenheiten rund um die Füße von Herr und Frau Südtiroler.

vida