Mit der „Zett“ Reisegutscheine gewinnen!

Der Sommer steht vor der Tür – und die Lust zu verreisen wächst bei vielen von Tag zu Tag. Beim kommenden „Zett“-Glückstelefon gibt es deshalb am 15. Mai zwei Wert-Gutscheine zu je 100 Euro von „Martin Reisen“ zu gewinnen.Urlaub bedeutet, den Kopf auszuschalten und über nichts mehr nachdenken zu müssen. „ Martin Reisen “ ist hierbei idealer Partner. Egal ob bei Tagesfahrten, mehrtägigen Reisen, Städtetrips, Bade,- und Kuraufenthalten, Kreuzfahrten oder Flugreisen – „Martin Reisen“ schickt die Kunden völlig sorglos und komfortabel auf Reisen. Ob zum Nordkap, nach St. Petersburg oder an die südlichste Spitze Italiens, mit „Martin Reisen“ kann jeder seinen Urlaub genießen.Martin Plattner machte sich 1991 mit einer Einzelfirma selbständig. Anfänglich organisierte er Busreisen mit der Unterstützung seiner fleißigen Frau Priska und einem Anrufbeantworter. Zehn Jahre nach der Gründung eröffneten die beiden schließlich ihr erstes Reisebüro in Lana, fünf Jahre später dann ein weiteres in Kaltern.