Mit der „Zett“ romantische Auszeit gewinnen

Hätten Sie Lust auf eine romantische Wellness-&-Spa-Auszeit in Kastelruth? Dann sind Sie am Sonntag beim „Zett“- Glückstelefon genau richtig! Es gibt nämlich ein traumhaftes Wellness-Wochenende mit zwei Übernachtungen und eine Ganzkörpermassage für zwei Personen, inklusive ¾-Genießer-Pension im Romantic-Spa-Hotel ABINEA www.abinea.com zu gewinnen.Pures Entspannen auf höchstem Niveau: Dafür steht das Romantic-Spa-Hotel ABINEA in Kastelruth. Für die Gäste gibt es viel zu entdecken: die 7-Emotions-Saunen, den 360°-Infinity-Sky-Pool on Top, die Panoramasauna mit automatischem Aufguss mit Aromaduft, den Dolomiti-Salzwasser-Indoor-Pool, die Sole-Grotte mit Salzwasser-Whirlpool und Salzwasser-Inhalation und noch vieles mehr! Genießen Sie die faszinierende Kombination zwischen Südtiroler und mediterraner Küche bei bestem Service und herzlicher Südtiroler Gastfreundschaft. Relaxen Sie in den kuscheligen Ruheräumen oder lassen Sie sich verwöhnen mit wohltuenden Behandlungen in der exklusiven Beautyabteilung. Ein Kurzurlaub zum Träumen!

