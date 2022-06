Mit der „Zett“ Schnals- Erlebnis gewinnen!

Was für eine Hitze derzeit! Sollten Sie Lust darauf haben, deshalb in kühle Höhe flüchten zu wollen – und dort einen Bergtag zu verbringen - dann sollten Sie am Sonntag mitspielen. Beim „Zett“-Glückstelefon gibt es nämlich drei Pakete der Schnalstaler Gletscherbahnen mit Berg- und Talfahrt für zwei Personen zu gewinnen.Vom Tal-Tor bis zum Gletscher zieht sich das Wandergebiet Schnalstal in Südtirol. Ob Zickzack-Weg durch saftige Wälder, sandiger Forstweg oder felsiger Gletscherpfad: Wandern im Schnalstal ist immer anders und immer eindrucksvoll. Über 240 Wege für Familien, Wanderfreunde und echte Alpinisten führen in die reizvoll-raue Natur der Bergwelt.In der „Alpin Arena Schnals“ wird jeder ganz leicht zum Gipfelhelden. Ein paar Schritte von der Bergstation der Gletscherbahn führt eine Treppe zum wohl leichtbezwingbarsten Dreitausender der Welt: Die Aussichtsplattform Iceman Ötzi Peak auf der Grawandspitze – mit einer Traumaussicht – u.a. auf das Schneefeld des Similaun, an dessen Fuße der Ötzi entdeckt wurde