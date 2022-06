Mit der „Zett“ Spielwaren- Gutscheine gewinnen!

Foto: © Gutweniger

Der Sommer steht vor der Tür, auf die Kinder warten die langen Ferien. Wer auf der Suche nach einem Rezept gegen die manchmal aufkommende Langeweile des Nachwuchses ist, könnte einen Spielwaren-Gutschein gut gebrauchen. Die „Zett“ verlost deshalb beim Glückstelefon heute fünf Gutscheine zu je 50 Euro für einen Einkauf im Spielwarengeschäft Gutweniger in Bozen.Im Jahr 1946 eröffnete Emil Gutweniger das erste Spielwarengeschäft in den historischen Bozner Lauben. Nach 60 Jahren unter den Bozner Lauben, wurde im Jahr 2005 der neue Sitz in der Dr.-Streiter-Gasse, Ecke Vintlergalerie, feierlich eröffnet. Heute ist Gutweniger eines der Traditions-Geschäfte in der Dr.-Streiter-Gasse und bekannt auch als das Geschäft mit der Rutschbahn. Gutweniger wird seit drei Generationen als Familienbetrieb geführt, die Mitarbeiter sind immer bemüht, den Kunden in persönlichen Gesprächen mit Tipps und Ideen zur Seite zu stehen.