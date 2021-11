Mit der „Zett“ „Stadt- Berg-Pakete“ gewinnen!

Wollen Sie den Charme Sterzings und seiner Umgebung erleben? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon. Es gibt nämlich vier „Stadt-Berg-Pakete“ zu gewinnen – bestehend aus jeweils 50 Euro an Einkaufs- und Genussgutscheinen und drei Berg-/Talfahrten für den Freizeitberg Rosskopf.Schlendern Sie in Sterzing zwischen prächtigen Bürgerhäusern mit ihren charakteristischen Erkern oder flanieren Sie durch malerische Einkaufsstraßen, mit vielen feinen Geschäften, Restaurants und Bars.Auf den Pisten des Skigebiets Rosskopf erleben Sie Skigenuss pur. An die 20 Kilometer schneesichere und bestens präparierte Pisten stehen für Ihren Carving-Schwung bereit. Kinder und Anfänger testen ihre Schwünge im eigenen Anfängergelände. Ein Skierlebnis für die ganze Familie! Kurze Wartezeiten, sonnige Pisten und beeindruckende Panoramen begeistern das Skifahrerherz.Die Sterzinger Einkaufs- und Genussgutscheine können in über 100 Geschäften, Bars und Restaurants sowie beim Ski- und Freizeitberg Rosskopf und im Hallen-/Freibad Balneum eingelöst werden.

cs