Mit der „Zett“ Tages-Skipässe gewinnen!

Sie haben Lust auf einen großartigen und erlebnisreichen Skitag in herrlicher Landschaft? Beim „Zett“-Glückstelefon am Sonntag gibt es insgesamt fünf Tages-Skipässe im Skigebiet Gitschberg Jochtal zu gewinnen!Schon auf der Anfahrt in die Ski- & Almenregion Gitschberg Jochtal erwarten die Besucher herrliche Ausblicke auf das Eisacktal und Pustertal sowie die beeindruckende Bergkulisse. Die schneesichere Lage sowie moderne Aufstiegsanlagen machen das familienfreundliche Skigebiet zum Top-Ausflugsziel. Abwechslungsreiche Pistenkilometer garantieren ungebremsten Skispaß. Kinderparks und die neue Piste „Gimmy Fun Ride“ sorgen für Unterhaltung und Abenteuer bei den Kleinen, regionale Schmankerl und heiße Getränke lassen sich auf den Sonnenterrassen der zahlreichen urigen Hütten entspannt genießen.

