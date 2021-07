Mit der „Zett“ tolle Genusspakete gewinnen

Wollen Sie den Charme Sterzings und seiner Umgebung erleben? Dann sind Sie hier genau richtig. Es gibt nämlich vier „Stadt-Berg-Pakete“ zu gewinnen – bestehend aus jeweils 50 Euro an Einkaufs- und Genussgutscheinen und drei Berg-/Talfahrten für den Freizeitberg Rosskopf.Schlendern Sie zwischen prächtigen Bürgerhäusern mit ihren charakteristischen Erkern oder flanieren Sie durch malerische Einkaufsstraßen, mit vielen feinen Geschäften, Restaurants und Bars.Der Haus- und Freizeitberg Rosskopf befindet sich wenige Gehminuten vom Zentrum von Sterzing entfernt – so lassen sich Kultur, Kulinarik und sportliche Aktivitäten perfekt verbinden. Auf der „Sterzinger Sonnenterrasse“ eröffnet sich ein spektakuläres Berg-Panorama über den Wipptaler Talkessel und das Eisacktal bis zu den Dolomiten. Die Sterzinger Einkaufs- und Genussgutscheine können in über 100 Geschäften, Bars und Restaurants sowie beim Ski- und Freizeitberg Rosskopf und im Hallen-/Freibad Balneum eingelöst werden.

